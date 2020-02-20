Козубаев теперь будет привлечен к ответственности или купит свободу?

Алымжан Козубаев был освобожден от должности директора государственного предприятия «Унаа».

Алымжан Козубаев был освобожден от должности директора государственного предприятия «Унаа». Соответствующее распоряжение 13 февраля подписал премьер-министр. В течение 2018-2019 гг. правоохранительные органы возбудили около 100 уголовных дел в отношении сотрудников предприятия «Унаа». Сообщается, что Козубаев освободил от занимаемой должности нескольких человек и затребовал по 2000 долларов за восстановление в должности. А на свое 50-летие Алымжан женился на молодой девушке и организовал в ресторане той, словно впервые вступающий в брак молодой джигит. Как известно, предыдущая его жена была дочерью бывшего депутата ЖК Ташболота Балтабаева, известного богача из Баткена. Вполне возможно, что Козубаев окажется за решеткой, если покопаться в его делишках. Но у Алымжана много денег. Мы же видим, как выкупают свободу те, у кого много денег.

Источник: газета «Багыт.kg» №6 от 19.02.2020 / стр. 5