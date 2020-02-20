Джунушалиев потребовал от областных руководителей урегулировать криминальную ситуацию

19 февраля 2020 года министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев провел рабочее совещание с руководителями, начальниками отделов и служб управлений внутренних дел города Оша, Ошской области, Джалал-Абадской, Баткенской областей.

19 февраля 2020 года министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев провел рабочее совещание с руководителями, начальниками отделов и служб управлений внутренних дел города Оша, Ошской области, Джалал-Абадской, Баткенской областей. В ходе совещания глава МВД акцентировал внимание на том, что в последнее время поступают тревожные обращения в связи криминальной ситуацией, различными криминальными происшествиями на территории Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей, которые вызывают общественный резонанс.

С территориальными подразделениями ОВД обсужден ряд вопросов в связи с высказываниями различной критики в адрес милиции. Местным правоохранительным органам даны поручения, отмечена необходимость уделения особого внимания обозначенным направлениям.

«Подразделения УВД города Ош, УВД Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей должны принимать конкретные меры по профилактике преступности, обеспечению общественного порядка, защите прав граждан, противодействию организованной преступности. Каждое обращение, каждое заявление должно регистрироваться в ЕРПП, и по ним должно проводиться качественное расследование. По данным направлениям деятельности допущены недостатки. Из-за того, что заявления граждан не рассмотрены и не было справедливого отношения, они вынуждены обращаться в вышестоящие инстанции. А какова тогда функция территориальных органов милиции? Мы не должны допускать подобное», — сказал Кашкар Джунушалиев.

«Если произошло нарушение правопорядка, совершено преступление, со стороны организованной преступности были запугивания и угрозы в отношении граждан, нужно незамедлительно принимать меры в соответствии с законом. Вы кого ждете? Невзирая на лица, необходимо принимать самые жесткие меры. Преступники и подозреваемые не должны свободно разгуливать, разыскиваемых лиц надо задерживать и привлекать к ответственности. Для нас одним из главных направлений является обеспечение безопасности граждан, государства, никто не должен нарушать общественный порядок. Милиция всегда должна пресекать действия нарушителей правопорядка, это наша прямая обязанность», — сказал министр.

Кроме того, была проанализирована ситуация в Оше, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях, отмечены недостатки и определены дополнительные меры по урегулированию криминальной среды.

Источник: fakt.kg