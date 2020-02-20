Спикер: «Акрамов Камбаралиевич Мадумаров»

Спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков оговорился, когда представлял нового вице-премьера, сказав: «Акрамов Камбаралиевич Мадумаров».

К его оговоркам народ уже привык. Что касается правильного имени чиновника, который из Баткена на парашюте спустился в «Белый дом», то его зовут Акрам Камбаралиевич Мадумаров. Дастаке до этого много раз ошибался и по этой части он установил рекорд вместе с коллегой Тазабеком, оставив всех позади.

Источник: газета «Багыт.kg» №6 от 19.02.2020 / стр. 5