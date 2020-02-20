«Республиканцы» во главе с Бабановым обманывают народ?

Депутат Жогорку Кенеша, член фракции «Республика – Ата Журт» Кенжебек Бокоев В интервью СМИ отмечает, что экс-лидер партии Омурбек Бабанов ушел из политики и перестал финансировать партию.
Депутат Жогорку Кенеша, член фракции «Республика – Ата Журт» Кенжебек Бокоев В интервью СМИ отмечает, что экс-лидер партии Омурбек Бабанов ушел из политики и перестал финансировать партию. «Поэтому мы точно не можем сказать, будем участвовать в выборах или нет. Некоторые партии провели курултай, запустили предвыборную кампанию. А мы застряли немного. Наш лидер молод, он ведет переговоры. Тяжело отобрать 120 кандидатов», — сказал он.
По словам Кенжебека Бокоева, «Республика» пока не рассматривала вариант участия в выборах с другой партией в союзе. Что касается местных выборов, то партия намерена участвовать на выборах в Каракольский городской кенеш. Но тяжело поверить словам Бокоева. Потому что хитрый как лис Бабанов вряд ли откажется от того, чтобы его партия участвовала в выборах. Беглый Бабанов пока что будет распространять такие заявления среди народа, но придет время, он выделит деньги и отправит своих людей на выборы. Это вполне возможно. «Республиканцам» во главе с Бабановым не стоит держать народ за простачков. В любом случае, партия растеряла свой авторитет. Вряд ли она добьется успеха на выборах.
Источник: газета «Багыт.kg» №6 от 19.02.2020 / стр. 5
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