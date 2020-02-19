В Кыргызстане отключили все каналы, транслирующие европейский футбол. Ведутся переговоры

Неизвестная компания выкупила права на трансляцию матчей Лиги чемпионов.

Неизвестная компания выкупила права на трансляцию матчей Лиги чемпионов. Комментарий коммерческого директора компании «Акнет»

Накануне на всей территории Кыргызстана прекратилась трансляция футбольных матчей Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Английской премьер-лиги и других европейских турниров.

Коммерческий директор «Акнет» Ольга Лаврова пояснила Vesti.kg, что отключение трансляций связано с тем, что некое ОсОО «Кью Спорт» выкупило права на вещание.

- Данная компания только в экстренном порядке, буквально за несколько дней заявила о себе, прислав соответствующие письма в адрес компании, - сказала Лаврова. - Провайдеры Кыргызстана не смогли достигнуть договоренности с данной организацией. И речь идет не только о кабельных провайдерах. На сегодняшний день даже государственные телеканалы, как КТРК СПОРТ, не транслируют спортивные события в эфире для жителей всей страны. По требованию правообладателя мы были вынуждены исключить все телеканалы, транслирующие футбольные матчи ЛЧ и ЛЕ, из общего списка.

Лаврова также пояснила, что на территории Кыргызстана сейчас пока никто не имеет права на трансляцию игр Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

- Со своей стороны мы ведем диалог и запросили все правоустанавливающие документы, но пока не получили официальных ответов, - дополнила коммерческий директор компании. - Сроки возобновления трансляции телеканалов пока неизвестны, но мы надеемся на скорейшее разрешение ситуации. Нас оповестили о требовании не показывать матчи. Поэтому компания была вынуждена выключить соответствующие телеканалы. В связи с этим приносим извинения за причиненные неудобства.

Поясним, что спортивные телеканалы Матч ТВ, Матч ТВ Футбол и другие пропали с экранов и в сети кабельного телевидения в Кыргызстане.



Источник: VESTI.KG