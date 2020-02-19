(Видео) «Маски никто не носит», — работающий на круизном лайнере Темирлан о коронавирусе

Кыргызстанец Темирлан работает официантом на круизном лайнере Carnival Liberty cruise Lines.

Кыргызстанец Темирлан работает официантом на круизном лайнере Carnival Liberty cruise Lines. По его словам, за 5 месяцев судно побывало во Флориде, Майами, Багамах.

Как рассказал Темирлан, в связи с распространением коронавируса резко снизилось число гостей азиатской внешности. На судне не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, однако экипаж прошел дополнительный инструктаж, усилены профилактические меры.

«Ситуация на судне спокойная, маски никто не носит», — сказал он.

По словам Темирлана, на судне находятся 4 тысячи гостей и 1 тысяча 500 членов экипажа. При заходе на борт пассажиры проходят проверку через специальное оборудование.

«Около 28-30 членов нашего экипажа примерно в одно время заболели гриппом. Из них сильно болели 4-5 человек. Их сразу отделили в отдельные кабины до выздоровления», — рассказал кыргызстанец.

Источник: Баракелде