Ташиев по-мужски ответил таджикскому генералу

Неуместные слова таджикского генерала прокомментировали кыргызские генералы.

Начальник УВД Согдийской области Таджикистана (до этого был заместителем министра внутренних дел), генерал-майор Абдулло Навджувонов на первой же пресс-конференции на новой должности заявил, что Баткенская область была таджикской землей и она не принадлежала кыргызам. Это вызвало недовольство со стороны кыргызской общественности. На это провокационное заявление таджикского генерала отреагировал МИД КР, пригласил посла Таджикистана и вручил ноту. Пока что таджикские власти на это не отреагировали.

Неуместные слова таджикского генерала прокомментировали кыргызские генералы. Вот что пишет на своей страничке в социальных сетях генерал-майор Камчыбек Ташиев: «Нам нужно дать жесткий ответ. Необходимо постараться вернуть кыргызские села – Жерге-Тал, Мургаб. Пора обрывать все связи с Таджикистаном. Уважаемый президент, прошу принять мои предложения и проявить решительность. Нам нужно до последней капли крови защищать государство!»

Кроме того, в интервью одному местному телеканалу Камчыбек Кыдыршаевич отметил, что заявление сделал не простой человек, а начальник областного УВД и его слова можно воспринимать как слова представителя официальной власти. Он отметил, что в Таджикистане нет такой политической свободы как у нас, так как они недавно отделились от Узбекистана. По словам Ташиева, власти Таджикистана изменили название районов Жерге-Тал и Мургаб, где проживают кыргызы, на Лахш и эти долины составляют 1/4 часть от всей территории Таджикистана. Он призвал кыргызские власти назначать кадры, способные давать достойный ответ таджикам.

«Узбекистан на 10 лет перекрыл границу с Таджикистаном и они поддерживали связь с внешним миром через нас, не платя за это ни сома. Пора пресекать поток контрабанды, который идет через нас. Заявление было сделано 12 февраля, сколько дней с тех пор прошло? Завтра они могут перейти в наступление…», — сказал К. Ташиев.

Источник: газета «Майдан.kg» №7 от 19.02.2020 / стр. 2