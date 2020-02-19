Урмат Кокочаров будет управлять Агентством архитектуры и строительства

После того как был снять с должности директор Государственного агентства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства при правительстве Бактыбек Абдиев, на его место был назначен Урматбек Кокочаров.

После того как был снять с должности директор Государственного агентства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства при правительстве Бактыбек Абдиев, на его место был назначен Урматбек Кокочаров. Господин Урмат на протяжении многих лет продуктивно трудится в упомянутом агентстве. Кокочаров работал директором Государственного агентства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, а потом стал заместителем директора. В какое-то время был ответственным за строительные вопросы в управделами президента. 48-летний Кокочаров – один из видных специалистов в этой сфере.

Источник: газета «Багыт.kg» №6 от 19.02.2020 / стр. 2