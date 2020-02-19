Сагынбек Абдрахманов проводит собрание СДПК в Балыкчи

В Балыкчи члены Социал-демократической партии Кыргызстана, признающие своим лидером Сагынбека Абдрахманова, проводят собрание.
В Балыкчи члены Социал-демократической партии Кыргызстана, признающие своим лидером Сагынбека Абдрахманова, проводят собрание. Об этом «Азаттыку» сообщил сам Абдрахманов.
Повестку дня лидер СДПК не озвучил. Всю информацию Абдрахманов пообещал предоставить после завершения партсобрания.
Сагынбек Абдрахманов возглавлял движение «СДПК без Атамбаева». Но 18 апреля 2019 года Министерство юстиции на основании решения съезда, проведенного Абдрахмановым, внесло изменения в базу юридических лиц, изменив данные СДПК – председателем вместо бывшего президента Алмазбека Атамбева стал сам Сагынбек Абдрахманов, также был изменен и юридический адрес офиса партии. Экс-президент Алмазбек Атамбаев и его сторонники считают решение Минюста незаконным.
Источник: Азаттык
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