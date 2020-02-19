Пограничники Узбекистана задержали 13 кыргызстанцев, ведутся переговоры о возвращении

В Кадамжайском районе Баткенской области пограничники Узбекистана задержали 13 граждан Кыргызстана.

В ГПС Кыргызстана считают, что они перешли границу по незнанию - из-за отсутствия разделительных знаков.

О задержании кыргызстанцев «Азаттыку» сообщили местные жители. По их словам, случай произошел утром 19 февраля в селе Чекелик на границе с Узбекистаном.

В региональном управлении Госпограничной службы «Азаттыку» подтвердили задержание кыргызстанцев. По данным ведомства, граждане Кыргызстана приехали в Кадамжайский район из Таласской области на религиозные проповеди. Они могли перейти границу по незнанию.

В настоящее время ГПС уточняет личности задержанных и ведет переговоры с узбекской стороной о возвращении кыргызстанцев.

Село Чекелик граничит с Ферганской областью Узбекистана. Местные жители ранее заявляли, что при уточнении границ дорога отошла соседней стране, а узбекские военные близ границы построили полигон.

Источник: Азаттык