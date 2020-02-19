В КР увеличилось число заболевших бруцеллезом, в 2019 году заболели 869 человек – как обезопасить себя?

В Кыргызстане в 2019 году зарегистрировано 869 случаев заражения бруцеллезом среди людей против 787 за аналогичный период 2018 года, что отмечается увеличением заболеваемости по всем регионам в 1,1 раза.
В Кыргызстане в 2019 году зарегистрировано 869 случаев заражения бруцеллезом среди людей против 787 за аналогичный период 2018 года, что отмечается увеличением заболеваемости по всем регионам в 1,1 раза.
Как сообщили в Республиканском центре укрепления здоровья, анализ заболеваемости бруцеллезом за 2019 год показал, что среди заболевших преобладали сельские жители, мужчины составляют 550 случаев (63,2%), женщины - 317 случаев (36,4%); по возрастам наибольшая заболеваемость приходится на 30 лет и выше (61,1%).
По данным ведомства, в стране началась пора окота домашних животных. Однако не стоит забывать, что хлопоты по ухаживанию за скотом имеют последствия, связанные с болезнями, передающимися от животных. К таким заболеваниям относится бруцеллез.
Заразиться бруцеллёзом несложно, а вот вылечиться — это проблема, особенно при поражении опорно-двигательного аппарата. Поэтому в данном случае лучше всего принимать профилактические меры, предупреждающие возможное заражение.
По данным Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций, эпидемическая обстановка по бруцеллезу в Кыргызстане характеризуется как нестабильная, наблюдается увеличение уровня заболеваемости и количества заболевших людей. Бруцеллез в стране регистрировался в течение всего календарного года, при этом наибольшее количество больных выявлено в весенне-летний период.
Бруцеллез – инфекционное заболевание, вызываемое различными видами бруцелл, склонное к хроническому течению и характеризуется поражением опорно-двигательного аппарата, нервной, половой и других систем. Источником инфекции для человека являются домашние животные (овцы, козы, коровы, свиньи, реже собаки).
Чаще всего болеют мужчины, хотя нередки случаи заражения среди женщин и детей. Это объясняется тем, что больше всего скотом и по хозяйству занимаются именно мужчины. Бруцеллы обитают во всех органах и тканях больного животного, а также могут выделяться вместе с молоком, околоплодными водами и испражнениями. Человек заражается при непосредственном контакте с животными во время окота, разделке туш, уходе за молодняком (при наличии микротравм, ссадин и трещин на коже рук и других частях тела микробы могут легко проникнуть в кровь человека), а также при употреблении непастеризованного молока и молочных продуктов (сыр, сливки, масло и т.д.), зараженных микобактериями бруцеллы.
Как проявляется бруцеллез у людей?
Болезнь после заражения проявляется через 2-3 недели, иногда через 1-2 месяца, сопровождаясь следующими признаками:
- Повышение температуры тела, озноб;
- Обильное потоотделение, особенно по ночам;
- Головная боль;
- Боли в суставах и мышцах, припухание суставов;
- Повышенная утомленность, раздражительность или напротив вялость и апатия.
Чтобы не заболеть бруцеллезом, необходимо соблюдать правила ухода за скотом:
следует наблюдать за поголовьем и при подозрении изолировать больное животное от остальных и вызвать ветеринара, при необходимости надо произвести убой скота и ряд противоэпизоотических мероприятий;
для предотвращения заражения животного необходимо привить всё поголовье от бруцеллеза;
каждый соприкасающийся с животными должен соблюдать правила личной и производственной гигиены:
- мыть руки до и после работы;
- не курить и не принимать пищу на рабочем месте;
- работать с животными в специальной одежде (халат, рукавицы, резиновые сапоги, фартук, косынка);
- надевать резиновые перчатки во время приема родов у животных;
- е разрешать детям играть с новорожденными ягнятами и козлятами;
- спецодежду периодически дезинфицировать, хранить в специальном отдельном шкафу. Категорически запрещается приносить спецодежду домой.
- послед и другие части животного после убоя, подлежащие утилизации, необходимо закопать в глубокой яме (не менее 150 см) после предварительной обработки останков хлорной известью (для предохранения от бродячих собак). Это в какой-то мере обеззараживает биоматериал и сбивает запах.
Важно!
При покупке сырой мясной и молочной продукции в торговых точках требуйте наличия ветеринарного заключения о качестве мяса.
Используйте в пищу только пастеризованное или прокипячённое молоко, а также выдержанные сыры и брынзу. Мясо необходимо варить не менее двух часов.
Чем раньше Вы обратитесь к врачу, тем успешнее будет результат лечения.
Если не лечиться, то болезнь может перейти в хроническую форму, которая впоследствии приводит к инвалидности, к бесплодию мужчин и женщин.
Источник: Кабар
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