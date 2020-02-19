В КР увеличилось число заболевших бруцеллезом, в 2019 году заболели 869 человек – как обезопасить себя?

В Кыргызстане в 2019 году зарегистрировано 869 случаев заражения бруцеллезом среди людей против 787 за аналогичный период 2018 года, что отмечается увеличением заболеваемости по всем регионам в 1,1 раза.

В Кыргызстане в 2019 году зарегистрировано 869 случаев заражения бруцеллезом среди людей против 787 за аналогичный период 2018 года, что отмечается увеличением заболеваемости по всем регионам в 1,1 раза.

Как сообщили в Республиканском центре укрепления здоровья, анализ заболеваемости бруцеллезом за 2019 год показал, что среди заболевших преобладали сельские жители, мужчины составляют 550 случаев (63,2%), женщины - 317 случаев (36,4%); по возрастам наибольшая заболеваемость приходится на 30 лет и выше (61,1%).

По данным ведомства, в стране началась пора окота домашних животных. Однако не стоит забывать, что хлопоты по ухаживанию за скотом имеют последствия, связанные с болезнями, передающимися от животных. К таким заболеваниям относится бруцеллез.

Заразиться бруцеллёзом несложно, а вот вылечиться — это проблема, особенно при поражении опорно-двигательного аппарата. Поэтому в данном случае лучше всего принимать профилактические меры, предупреждающие возможное заражение.

По данным Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций, эпидемическая обстановка по бруцеллезу в Кыргызстане характеризуется как нестабильная, наблюдается увеличение уровня заболеваемости и количества заболевших людей. Бруцеллез в стране регистрировался в течение всего календарного года, при этом наибольшее количество больных выявлено в весенне-летний период.

Бруцеллез – инфекционное заболевание, вызываемое различными видами бруцелл, склонное к хроническому течению и характеризуется поражением опорно-двигательного аппарата, нервной, половой и других систем. Источником инфекции для человека являются домашние животные (овцы, козы, коровы, свиньи, реже собаки).

Чаще всего болеют мужчины, хотя нередки случаи заражения среди женщин и детей. Это объясняется тем, что больше всего скотом и по хозяйству занимаются именно мужчины. Бруцеллы обитают во всех органах и тканях больного животного, а также могут выделяться вместе с молоком, околоплодными водами и испражнениями. Человек заражается при непосредственном контакте с животными во время окота, разделке туш, уходе за молодняком (при наличии микротравм, ссадин и трещин на коже рук и других частях тела микробы могут легко проникнуть в кровь человека), а также при употреблении непастеризованного молока и молочных продуктов (сыр, сливки, масло и т.д.), зараженных микобактериями бруцеллы.

Как проявляется бруцеллез у людей?

Болезнь после заражения проявляется через 2-3 недели, иногда через 1-2 месяца, сопровождаясь следующими признаками:

- Повышение температуры тела, озноб;

- Обильное потоотделение, особенно по ночам;

- Головная боль;

- Боли в суставах и мышцах, припухание суставов;

- Повышенная утомленность, раздражительность или напротив вялость и апатия.

Чтобы не заболеть бруцеллезом, необходимо соблюдать правила ухода за скотом:

следует наблюдать за поголовьем и при подозрении изолировать больное животное от остальных и вызвать ветеринара, при необходимости надо произвести убой скота и ряд противоэпизоотических мероприятий;

для предотвращения заражения животного необходимо привить всё поголовье от бруцеллеза;

каждый соприкасающийся с животными должен соблюдать правила личной и производственной гигиены:

- мыть руки до и после работы;

- не курить и не принимать пищу на рабочем месте;

- работать с животными в специальной одежде (халат, рукавицы, резиновые сапоги, фартук, косынка);

- надевать резиновые перчатки во время приема родов у животных;

- е разрешать детям играть с новорожденными ягнятами и козлятами;

- спецодежду периодически дезинфицировать, хранить в специальном отдельном шкафу. Категорически запрещается приносить спецодежду домой.

- послед и другие части животного после убоя, подлежащие утилизации, необходимо закопать в глубокой яме (не менее 150 см) после предварительной обработки останков хлорной известью (для предохранения от бродячих собак). Это в какой-то мере обеззараживает биоматериал и сбивает запах.

Важно!

При покупке сырой мясной и молочной продукции в торговых точках требуйте наличия ветеринарного заключения о качестве мяса.

Используйте в пищу только пастеризованное или прокипячённое молоко, а также выдержанные сыры и брынзу. Мясо необходимо варить не менее двух часов.

Чем раньше Вы обратитесь к врачу, тем успешнее будет результат лечения.

Если не лечиться, то болезнь может перейти в хроническую форму, которая впоследствии приводит к инвалидности, к бесплодию мужчин и женщин.

Источник: Кабар