С завтрашнего дня КПП «Ак-Жол» на кыргызско-казахской границе будет закрыт для пропуска транспорта

На кыргызско-казахской границе на КПП «Ак-Жол» - «Кордой» 20 февраля будет приостановлен пропуск транспортных средств и грузов в связи закрытием на ремонт приграничных пунктов пропуска.
На кыргызско-казахской границе на КПП «Ак-Жол» - «Кордой» 20 февраля будет приостановлен пропуск транспортных средств и грузов в связи закрытием на ремонт приграничных пунктов пропуска. Как сообщает пресс-служба УОБДД Чуйской области, ведомство просит водителей, планирующих заезд на территорию республики Казахстан на автотранспорте, заранее запланировать маршруты движения через другие приграничные пункты пропуска на кыргызско-казахской границе.
На кыргызско-казахской границе, в частности Чуйской области, функционируют следующие пункты пропуска: «Ак-Тилек – Автодорожный», «Кен-Булун – Автодорожный», «Токмак – Автодорожный», «Каинды – Железнодорожный» и «Чалдыбар – Автодорожный».
Напомним, ранее Государственная пограничная служба сообщила, что в связи с реконструкцией с 00:00 20 февраля 2020 года на пункте пропуска «Акжол-автодорожный» будут введены ограничения. Граждане только в пешем порядке без провоза габаритного багажа смогут пересекать государственную границу. Весь пассажиропоток будет направлен на остальные пропускные пункты на кыргызско-казахской границе.
Источник: Кабар
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