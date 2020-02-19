Влогера Элмира Сыдымана водворили в СИЗО-1 на 2 месяца

Влогера Элмира Сыдымана (Sydyman) водворили в СИЗО-1 Бишкека.

Влогера Элмира Сыдымана (Sydyman) водворили в СИЗО-1 Бишкека. Об этом агентству «Кабар» сообщили в УВД Октябрьского района.

Такое решение принял Октябрьский районный суд. Элмир Сыдыман водворен в следственный изолятор на два месяца.

Напомним, следственной службой УВД Октябрьского района г.Бишкек в ходе досудебного производства по статье 313 (возбуждение расовой, этнической, национальной религиозной или межрегиональной вражды (розни)) УК КР был установлен подозреваемый С.Э. 1997 года рождения.

При проведении поисковых и розыскных мероприятий оперативники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции УВД Октябрьского района задержали подозреваемого С.Э. 1997 года рождения и доставили в следственную службу. В порядке статьи 98 УПК водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В данное время продолжается расследование в рамках настоящего досудебного производства.

Выяснилось, что подозреваемый в прямом эфире на своей странице в Instagram в негативной форме высказался в адрес уроженцев и жителей некоторых областей страны.

Источник: Кабар