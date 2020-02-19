Влогера Элмира Сыдымана водворили в СИЗО-1 на 2 месяца

Влогера Элмира Сыдымана (Sydyman) водворили в СИЗО-1 Бишкека.
Влогера Элмира Сыдымана (Sydyman) водворили в СИЗО-1 Бишкека. Об этом агентству «Кабар» сообщили в УВД Октябрьского района.
Такое решение принял Октябрьский районный суд. Элмир Сыдыман водворен в следственный изолятор на два месяца.
Напомним, следственной службой УВД Октябрьского района г.Бишкек в ходе досудебного производства по статье 313 (возбуждение расовой, этнической, национальной религиозной или межрегиональной вражды (розни)) УК КР был установлен подозреваемый С.Э. 1997 года рождения.
При проведении поисковых и розыскных мероприятий оперативники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции УВД Октябрьского района задержали подозреваемого С.Э. 1997 года рождения и доставили в следственную службу. В порядке статьи 98 УПК водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.
В данное время продолжается расследование в рамках настоящего досудебного производства.
Выяснилось, что подозреваемый в прямом эфире на своей странице в Instagram в негативной форме высказался в адрес уроженцев и жителей некоторых областей страны.
Источник: Кабар
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