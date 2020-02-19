В Бишкеке начали увозить на штрафстоянку машины тех, кто не заплатил штрафы

В Бишкеке начали увозить на специальную штрафстоянку машины водителей, которые не заплатили штрафы.

В Бишкеке начали увозить на специальную штрафстоянку машины водителей, которые не заплатили штрафы. Об этом сообщили из Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения.

Сообщается, что 15-16 февраля сотрудники патрульной милиции провели специальный рейд, выявили 4 тысячи 122 нарушения ПДД. В 297 случаях машины были водворены на штрафстоянку, 80 водителей попались за вождением в нетрезвом состоянии. 26 водителей были остановлены за незаконную тонировку окон автомобилей, 20 машин отправили на специальную штрафстоянку.

Сотрудники патрульной милиции предупредили, что машины будут водворены на штрафстоянку, если в течение месяца не будет уплачен штраф за нарушение.

Источник: газета «Мантыш» №5 от 18.02.2020 / стр. 4