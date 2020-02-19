(Видео)​ Кладбище животных. Бишкекчанин обнаружил целую гору костей на обочине дороги 

Кто выбрасывает трупы и законно ли это, пока неизвестно
Бишкекчанин обнаружил свалку костей в районе Аламединского рынка. Читатель Vesti.kg прислал видео, на котором видна целая гора из останков животных прямо на обочине дороги.
Кто выгружает в этом месте кости и законно ли это, пока неизвестно.
Vesti.kg обратились в пресс-службу Госэкотехинспекции, где пообещали изучить видеоматериал.
Источник: VESTI.KG
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