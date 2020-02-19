(Видео)​ Кладбище животных. Бишкекчанин обнаружил целую гору костей на обочине дороги

Кто выбрасывает трупы и законно ли это, пока неизвестно​

Бишкекчанин обнаружил свалку костей в районе Аламединского рынка. Читатель Vesti.kg прислал видео, на котором видна целая гора из останков животных прямо на обочине дороги.​

Кто выгружает в этом месте кости и законно ли это, пока неизвестно.​

Vesti.kg обратились в пресс-службу Госэкотехинспекции, где пообещали изучить видеоматериал.​

Источник: VESTI.KG