Активистка из Баткенской области утверждает, что новый глава региона Алишер Абдрахманов является сватом Икрамжана Илмиянова

Полномочным представителем правительства назначили человека, который большую часть жизни проработал гаишником»

Новый полномочный представитель правительства в Баткенской области Алишер Абдрахманов - очередная марионетка власти. Таким мнением с Vesti.kg поделилась гражданская активистка, жительница Лейлекского района Баткенской области Роза Маманова.

- Это не тот чиновник, который будет вносить какие-либо новшества, - заметила она. - Абдрахманов - очередная марионетка власти, которой можно указывать, что говорить и делать. Ранее он также занимал руководящие должности. Абдрахманов был заместителем полномочного представителя Абиша Халмурзаева. Когда он занимал эту должность, никакие вопросы не решались. Работал в правоохранительных органах. Соответственно, ему должно быть прекрасно известно о коррупционных схемах и контрабанде, которая перевозится через Баткенскую область. Полномочным представителем назначили человека, который большую часть жизни проработал гаишником.

Вместе с тем гражданская активистка отметила, что Алишер Абдрахманов и бывший советник Алмазбека Атамбаева Икрамжан Илмиянов приходятся друг другу сватами (информация о родственных связях пока официально не подтверждена - прим.ред.). По словам Мамановой, родная сестра нового главы Баткенской области Чынара Абдрахманова является супругой одного из братьев Илмиянова. Чынара Абдрахманова - заведующая лейлекским детским садом № 5 «Наристе». Как отметила активистка, данная информация известна жителям Лейлекского района Баткенской области.

Vesti.kg обратились в полпредство правительства в Баткенской области за комментарием самого Алишера Абдрахманова, а также для уточнения информации, озвученной гражданской активисткой. Однако в областной администрации ответили, что Абдрахманов еще не приступил к своим обязанностям. Его должны представить коллективу в 17 часов.