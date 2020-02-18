«В Ат-Башинском районе сложилось негативное отношение к строительству СЭЗ». Инвестор о расторжении договора

Соглашение о строительстве индустриального торгово-логистического центра «Ат-Баши» 17 февраля было расторгнуто.

По словам руководителя свободной экономической зоны (СЭЗ) «Нарын» Артура Байтерекова, договор на аренду участка площадью 200 гектаров сроком на 49 лет расторгнут в связи с решением компании «Кыргызско-китайская свободная экономическая зона «Ат-Баши» о закрытии проекта по строительству индустриально-торгово-логистического центра. «Мы готовим письмо в правительство о возврате более 43 миллионов сомов, оплаченных ранее инвестором в порядке возмещения сельхозпотерь по Нарынской области», — сказал Артур Байтереков.

Такое же обращение 17 февраля распространило предприятие «Кыргызско-китайская свободная экономическая зона «Ат-Баши». В нем сообщается, что компания планировала вложить $280 миллионов в строительство будущего индустриального торгово-логистического центра «Ат-Баши». Эти деньги организация должна была выделить за счет собственных ресурсов, не под гарантии правительства, и все риски она брала на себя.

При этом в ходе переговоров стороны договорились, что администрация СЭЗ «Нарын» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае срыва плана-графика строительства объекта.

«В ходе строительства логистического центра и с началом его функционирования, по самым скромным расчетам, требовалось не менее 15 тысяч работников, а в бюджеты разных уровней в первые 8 лет поступили бы несколько миллиардов сомов только в виде налогов и отчислений от зарплаты. Понимая свою социальную ответственность, кадровая служба компании готовила планы по организации подготовки требуемых специалистов из числа местной молодежи, а также начинала составлять список атбашинских парней и девушек для отправки на учебу в зарубежные вузы, в которых они обучались бы современным профессиям за счет нашей компании. К сожалению, в Ат-Башинском районе среди его жителей сложилось негативное отношение к проекту, что выражается в прошедших протестных акциях. Мы полагаем, что нельзя работать над долгосрочным крупным проектом в ситуации, когда часть местного населения выступает против строительства, и поэтому вынуждены принять решение о его закрытии», — говорится в обращении компании.

17 февраля в Ат-Башинском районе Нарынской области прошла акция протеста против строительства будущего торгово-логистического центра «Ат-Баши». Собравшиеся требовали, чтобы правительство отменило свое постановление об открытии нового объекта на территории района. Житель Ат-Башинского района Медер Жунусов сообщил, что на народном сходе была принята резолюция. В частности, отменить постановление правительства о выдаче 200 гектаров земли, которые принадлежат Ак-Талинскому айыльному аймаку Нарынской области, в аренду свободной экономической зоне (СЭЗ) «Нарын»; расторгнуть соглашение между СЭЗ «Нарын» и компанией «Нур Строй Монтаж»; вопросы реализации подобных проектов в Ат-Башинском районе и добычи на его территории полезных ископаемых должны решаться на народном курултае.

В свою очередь полномочный представитель правительства КР в Нарынской области Эмильбек Алымкулов сообщил, что на акцию протеста пришло около 700-800 человек и что их требования будут изучены кабинетом министров, после чего будет дан ответ.

По словам организаторов митинга, в акции приняло участие более 2 тысяч человек. С начала 2020 года прошло несколько собраний и митингов против строительства торгового терминала на территории Ат-Башинского района Нарынской области.

В свою очередь выступающие против пояснили, что предоставляемая в аренду под индустриально-торговый комплекс земля входит в категорию пастбищных, и выразили опасения, что она может насовсем отойти к Китаю.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 5 февраля в парламенте заявил, что «жители Ат-Башинского района не против открытия логистического комплекса, в отрицательном русле эту тему в социальных сетях преподносят лишь 20-30 человек».

Источник: elgezit.kg