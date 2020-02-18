Коронавирус: Кыргызстан направил в Китай гуманитарную помощь

Кыргызстан направил в Китай гуманитарную помощь для поддержки усилий в борьбе с распространением коронавируса.
Кыргызстан направил в Китай гуманитарную помощь для поддержки усилий в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Отправлено около 7 тонн груза. В МЧС отметили, что он формировался в соответствии с запросом китайской стороны – антисептические и дезинфицирующие средства, медицинские средства индивидуальной защиты.
По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, общее число заболевших в стране превысило 72 тысячи. Всего с начала эпидемии умерли 1 тысяча 868 человек, 12,5 тысячи выздоровели.
Источник: Азаттык
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