Коронавирус: Кыргызстан направил в Китай гуманитарную помощь

Кыргызстан направил в Китай гуманитарную помощь для поддержки усилий в борьбе с распространением коронавируса.

Кыргызстан направил в Китай гуманитарную помощь для поддержки усилий в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отправлено около 7 тонн груза. В МЧС отметили, что он формировался в соответствии с запросом китайской стороны – антисептические и дезинфицирующие средства, медицинские средства индивидуальной защиты.

По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, общее число заболевших в стране превысило 72 тысячи. Всего с начала эпидемии умерли 1 тысяча 868 человек, 12,5 тысячи выздоровели.

Источник: Азаттык