И это ваш образованный Исаков?

С момента обретения независимости нам не везет с руководителем Министерства образования и наук.
С момента обретения независимости нам не везет с руководителем Министерства образования и наук. Если даже вспоминать последних, Кудайбердиева всерьез обнаглела, заявляя: «Ничего страшного, если допущены 1-2 ошибки». Ей не было дела до того, что эти 1-2 ошибки могут повлиять на судьбу человека. Кажется, пришедший после баловня Кудайбердиевой Исаков тоже не очень хорош. А как его хвалили, когда назначали. Умолчим об остальном, рассмотрим пресс-релиз, обнародованный 14 февраля. Ошибок полно, куда смотрят руководители? В релизе говорилось о том, как поехать в Беларусь и бесплатно обучаться на грантовой основе.
Вот какие ошибки были допущены:
– Финансы и кредит – финансы и кретит;
– Копии документов – копии документы;
– Официальный – официльный;
– Обучающиеся – обуччающимися;
– Собеседования – собеседование;
– Грант – гшрант.
Если в самом Министерстве наук допускаются ошибки, почему мы пристаем к Икрамову?
Источник: газета «Факты.kg» №6 от 18.02.2020 / стр. 3
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