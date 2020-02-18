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И это ваш образованный Исаков?

С момента обретения независимости нам не везет с руководителем Министерства образования и наук.

С момента обретения независимости нам не везет с руководителем Министерства образования и наук. Если даже вспоминать последних, Кудайбердиева всерьез обнаглела, заявляя: «Ничего страшного, если допущены 1-2 ошибки». Ей не было дела до того, что эти 1-2 ошибки могут повлиять на судьбу человека. Кажется, пришедший после баловня Кудайбердиевой Исаков тоже не очень хорош. А как его хвалили, когда назначали. Умолчим об остальном, рассмотрим пресс-релиз, обнародованный 14 февраля. Ошибок полно, куда смотрят руководители? В релизе говорилось о том, как поехать в Беларусь и бесплатно обучаться на грантовой основе.

Вот какие ошибки были допущены:

– Финансы и кредит – финансы и кретит;

– Копии документов – копии документы;

– Официальный – официльный;

– Обучающиеся – обуччающимися;

– Собеседования – собеседование;

– Грант – гшрант.

Если в самом Министерстве наук допускаются ошибки, почему мы пристаем к Икрамову?

Источник: газета «Факты.kg» №6 от 18.02.2020 / стр. 3

           

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