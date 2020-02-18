«Эпоха» Текебаева осталась позади?

Кажется, подходит к концу политическая карьера Текебаева.

Кажется, подходит к концу политическая карьера Текебаева. На такие мысли наталкивают его последние действия в политике. Вчера в Таласе состоялась региональная конференция партии «Ата Мекен», где выступала дочь Текебаева – Ай Данек. То ли тем самым Текебаев уходит из политики, то ли судебные разбирательства вынуждают его так поступать. Текебаев рассказал, почему Ай Данек выступала в Таласе: «В нашем доме есть правило. В одном доме должен быть только один политик. Моя дочь – член партии, как и другие мои дети. Активистка молодежного крыла. Я – лидер партии, поэтому вполне естественно то, что моя семья, мои дети поддерживают меня. То, что мои дети являются активистами партии, – это образ жизни моей семьи, а не участие в политике». Нам всем известен образ жизни его семьи. Как еще воспринимать выступление Ай Данек на большом партийном собрании, как не намек на то, что дочь сменит отца? Омуке хорошо понимает, что общественность сейчас ждет прихода молодежи и в таких обстоятельствах «козырем» в руках остается молодая Ай Данек.

Источник: газета «Факты.kg» №6 от 18.02.2020 / стр. 3