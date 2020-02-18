Алтынай Омурбекова: Больных коронавирусом в Кыргызстане нет

По имеющейся у Посольства КР в КНР информации, по состоянию на 18 февраля среди заболевших вирусом граждан Кыргызской Республики нет.

Какую гуманитарную помощь направила наша страна Китаю?

В правительстве состоялось очередное заседание Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

В ходе заседания вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова отметила, что штаб принимает все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На сегодня больных коронавирусом на территории Кыргызстана нет.

По имеющейся у Посольства КР в КНР информации, по состоянию на 18 февраля среди заболевших вирусом граждан Кыргызской Республики нет.

По данным Министерства иностранных дел КР, Посольство Кыргызстана в Японии поддерживает постоянную связь с нашим соотечественником, находящимся на круизном лайнере «Diamond Princess», который подозревается в заражении коронавирусом. Посольство находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел и Министерством здравоохранения Японии.

Также в ходе заседания отмечено, что Кыргызстан направил в Китай гуманитарную помощь для поддержки усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Груз формировался в соответствии с запросом китайской стороны (антисептические и дезинфицирующие средства, медицинские средства индивидуальной защиты).

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев напомнил, что все контрольно-пропускные пункты на государственной границе КР продолжают работать в усиленном режиме, приняты необходимые меры профилактики. Организованы временные обсервационные помещения со всеми необходимыми принадлежностями. Каждый приезжающий из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией проходит термометрию и лабораторное исследование образцов из верхних дыхательных путей. Национальная вирусологическая лаборатория подготовлена для проведения исследований, она соответствует всем международным стандартам, имеет аккредитацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Получаем дополнительные партии экспресс-тестов для выявления вируса.

Также в пунктах приема и размещения граждан силами МЧС на сегодняшний день подготовлены 413 койка-мест: в пункте пропуска «Торугарт» в Нарынской области – 100 коек; в пункте пропуска «Иркештам» в Ошской области – 100 коек; в Международном аэропорту «Манас» – 183 коек; в аэропорту города Ош – 30 коек. При необходимости количество мест будет увеличено.

Отдел информационного обеспечения аппарата правительства