О льготных картах для проезда в муниципальном транспорте. Где, кому, по каким адресам их получать

Подготовка к полному переходу к безналичной оплате в общественном муниципальном транспорте Бишкека в активной фазе, отмечают в столичном муниципалитете.

Подготовка к полному переходу к безналичной оплате в общественном муниципальном транспорте Бишкека в активной фазе, отмечают в столичном муниципалитете. Льготная категория пассажиров — пенсионеры, горожане с ограниченными возможностями здоров и почтальоны уже начали получать именные красные карты «Тулпар». Каждый бишкекчанин из этих категорий приглашается индивидуально и лично получает именную карточку.

Как сообщается, на сегодня в районных акимиатах карточки получили более 220 пенсионеров Октябрьского района, более 250 льготников Свердловского района, около 400 жителей Первомайского и Ленинского районов.

Где можно получить карту «Тулпар»?

Льготные карточки выдаются в сервисных центрах «Тулпар» и МТУ.

Первомайский район: проспект Жибек Жолу, 328, в здании управления муниципального имущества и в МТУ №12 на улице Токтоналиева 6б, телефоны: (0312) 54-70-06.

Ленинский район: проспект Чуй, 315, в здании администрации района и в МТУ №2 на улице Льва Толстого, 148, телефоны: (0312) 41-62-34, (0312) 41-62-38.

Свердловский район: проспект Чуй, 28, в здании администрации района и МТУ №18 на улице Огонбаева, 207, телефоны: (0312) 36-01-19, (0312) 36-03-43;

Октябрьский район: улица Байтик баатыра 17, в здании администрации района. Также в МТУ №6 в микрорайоне «Тунгуч» дом 16/1, телефон: (0312) 44-75-23, в МТУ №7 в микрорайоне «Асанбай» дом 41/1, телефон: (0312) 52-29-01.

Красную карту «Тулпар» можно получить и в Бишкекском троллейбусном управлении на улице Московской, 237а в рабочие дни с 8:00 до 17:00. Подробно: (0312) 65-74-39, (0312) 65-75-24.

Важно знать, что при себе нужно иметь паспорт и пенсионное удостоверение с печатью из Соцфонда, поставленной не позднее 2019 года. Горожанам с ОВЗ нужно взять с собой свидетельство об инвалидности.

Напомним, что мэрия Бишкека совместно со швейцарской компанией BPC AG усиленно работает над проектом «Электронное билетирование в общественном транспорте». В настоящее время идет тестирование системы и работа над ошибками, поэтому пока оплачивать за проезд на троллейбусе или автобусе можно с помощью карты и наличными. С 1 марта система заработает в полном режиме.



Источник: elgezit.kg