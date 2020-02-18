Кыргызстанец мог заразиться коронавирусом на лайнере от соседа по каюте

По данным МИД, опасное заболевание у гражданина КР пока не подтверждено.

По данным МИД, опасное заболевание у гражданина КР пока не подтверждено. Его состояние удовлетворительное, медикаментозное лечение не проводится

В связи с обострением ситуации с распространением нового типа коронавируса, посольство Кыргызстана в Японии проводит соответствующую работу с гражданами КР, находящимися в стране восходящего солнца.

В посольстве функционирует круглосуточный оперативный штаб, который оказывает консульско-правовую и иную помощь нашим соотечественникам.

Посольство КР в Японии с 6 февраля поддерживает постоянную связь с гражданином КР с круизного лайнера «Diamond Princess», который подозревается в заражении коронавирусом. Посольство находится в постоянном контакте с МИД и МЗ Японии.

По информации компетентных органов Японии, предположение о том, что наш соотечественник может быть заражен, исходит из того, что у его соседа по каюте обнаружен коронавирус. При этом сообщается, что состояние гражданина КР удовлетворительное, повышение температуры отсутствует, медикаментозное лечение не проводится. Пациент находится под наблюдением. По его собственной информации, он чувствует себя хорошо.

Случаев обращений граждан КР в Посольство по их эвакуации на Родину не зарегистрировано.

В целях ежедневного информирования Республиканского штаба по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения коронавируса на территории КР, посольством Кыргызстана в Японии осуществляется постоянный мониторинг текущей ситуации в стране пребывания.

Департамент информации МИД КР