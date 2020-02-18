(Видео) Среди задержанных членов ОПГ в Оше оказался брат названного сына Матраимова?

Брат задержанного является главой айыл окмоту в Кара-Суйском районе

Брат задержанного является главой айыл окмоту в Кара-Суйском районе

Пользователь социальной сети Twitter под ником «Инсайдер» выложил видео задержания членов ОПГ в Оше. Среди них оказался брат якобы названного сына (окул бала) бывшего заместителя главы ГТС Раимбека Матраимова.

Сообщается, что на видео в зелёной куртке Нурбек Раимбеков - брат Мунара Сайпидинова. Последний, по сообщениям СМИ, является «окул бала» Матраимова и возглавляет Савайский айыл окмоту Кара-Суйского района.

Источник в правоохранительных органах подтвердил Vesti.kg, что среди задержанных действительно был Раимбеков.

- 29 января в центре Оша возле ресторана «Изюм» задержаны пять членов ОПГ, - пояснили в милиции. - Задержанные подозреваются в хулиганстве. Ранее они состояли на учете как члены ОПГ. Среди них действительно находился Нурбек Раимбеков. Они водворены в СИЗО до конца марта.

Источник: VESTI.KG