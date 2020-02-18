(Видео)  Среди задержанных членов ОПГ в Оше оказался брат названного сына Матраимова? 

Брат задержанного является главой айыл окмоту в Кара-Суйском районе
Брат задержанного является главой айыл окмоту в Кара-Суйском районе
Пользователь социальной сети Twitter под ником «Инсайдер» выложил видео задержания членов ОПГ в Оше. Среди них оказался брат якобы названного сына (окул бала) бывшего заместителя главы ГТС Раимбека Матраимова.
Сообщается, что на видео в зелёной куртке Нурбек Раимбеков - брат Мунара Сайпидинова. Последний, по сообщениям СМИ, является «окул бала» Матраимова и возглавляет Савайский айыл окмоту Кара-Суйского района.
Источник в правоохранительных органах подтвердил Vesti.kg, что среди задержанных действительно был Раимбеков.
- 29 января в центре Оша возле ресторана «Изюм» задержаны пять членов ОПГ, - пояснили в милиции. - Задержанные подозреваются в хулиганстве. Ранее они состояли на учете как члены ОПГ. Среди них действительно находился Нурбек Раимбеков. Они водворены в СИЗО до конца марта.
Источник: VESTI.KG
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