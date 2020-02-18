Уроки истории. К анекдоту от президента Моралеса. Ничего не поняли и ничему не научились

Почему у нас любят правителей, которые поднаторели в жестокости и садизме.

Доктор исторических наук, профессор Зайнидин Курманов - специально для Elgezit.kg.

В прошлой моей публикации читателей Elgezit.kg и Facebook’a очень развеселил анекдот от президента Гватемалы Джимми Моралеса о мышах и кошках и важности смелых поступков, чтобы добиться умных дел. Хотел бы продолжить размышления о смелости, которой нам так не хватает сейчас. И глупости, которая бьет из нас фонтаном.

Почему у нас любят правителей, которые поднаторели в жестокости и садизме. Когда в России недавно проводился опрос, кто является национальным героем страны, лицом, которое вызывает доверие, опрашиваемые ответили: «Сталин». И это после всего того, что о нем уже было рассказано и опубликовано. Потребовалась определенная корректировка результатов, чтобы вывести на первое место Александра Невского, чтобы совсем не опозориться перед современным миром.

И вправду, почему всенародной любовью у нас пользуется жестокий тиран Сталин, утопивший страну в крови? Что с нами не так? Какая муха нас укусила? Неужели люди хотят возвращения времен, когда любого человека могли убить только за то, что не так думает? Когда были разлучены миллионы семей и выросли без отцов и матерей миллионы сирот.

Почему нам нравится Леонид Брежнев, сплошной советский анекдот, который получил 114 наград, которые уже вешать было некуда. И почему у нас не любят Никиту Сергеевича Хрущева, который был нелеп с виду, но оказался человеком великого мужества. Он признал, несмотря на то, что был соучастником многих кровавых преступлений Сталина, что сталинский режим был преступным и антинародным. Его уговаривали не делать этого соратники по Политбюро, он рисковал своей жизнью, но не отступился от своего даже ценой собственного самопожертвования. Ушел из власти мирно, без скандалов, практически нищим, но чтобы только снова не повторился кошмар сталинских времен. Но новые поколения, не знающие катастроф, снова осмелели и поигрывают мускулами. Пожили бы они несколько часов при Сталине, и всю эту нынешнюю браваду сразу бы смыло к черту. Я не видел сейчас политиков, которые бы застрелились из-за принципов.

Почему у нас не любят и не уважают Михаила Сергеевича Горбачева, которого обожает весь мир. Человека, изменившего весь мир своим смелым поступком. Снял угрозу ядерной войны, гибели всего человечества. Сблизил народы и материки. Открыл новую страницу в истории человечества. Ведь мог же сидеть припеваючи, как и другие генсеки, поигрывая мускулами и наслаждаясь комфортом власти. Сытно есть и сладко пить. Ничего не делать, имитируя бурную деятельность. Но он предпочел иную судьбу, тоже ценой самопожертвования дать советским народам то, что у них не было 800 с лишним лет со времен монголо-татарского ига — личной свободы. И теперь нас уже не убивают за то, что мы думаем или говорим.

У нас сейчас жестоко критикуют президента Сооронбая Жээнбекова, который пытается выкорчевать в нашем государстве коррупцию, проникшей во все поры общества, стала частью нового образа жизни бюрократии и правящей элиты. Вернул народу, как в свое время великие реформаторы Хрущев и Горбачев, свободу слова, демократический имидж, отнятые предыдущим тираном-самодуром. В одиночку, несмотря на огромное сопротивление коррумпированного аппарата власти, которое саботирует его политику, мечтая о возвращении прежних времен. Даже посадил Атамбаева, ибо тот, прикрываясь своей неприкосновенностью, попытался осуществить государственный переворот, предотвратить обновление страны. То есть Сооронбай Жээнбеков сделал мужественный и нравственный поступок огромной силы, как в свое время поступил Ли Куан Ю. Но лидером Сингапура восхищается весь мир, его поступок ставят всем в пример, мы тоже восхищаемся им, но своего президента критикуют все, кому не лень, не стесняясь в выражениях, называя равнодушного к стране деспота, обворовавшего со своей камарильей народ Кыргызстана и загнавшего его из-за своей непомерной алчности в долговую кабалу, как самого «лучшего президента».

Ну почему у нас так любят тиранов и диктаторов? Да потому, что у нас не отвечают за все те, кто усиленно вели страну к пропасти, потому что мы продолжаем жить в «королевстве кривых зеркал», а за годы независимости так и не стали мудрее, «не научились отделять зерна от плевел», думать собственной головой. Потому что нашему человеку свойственно верить, а не мыслить и он стал холопом чужой мысли. Так ничего не поняли и ничему не научились.

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