На круизном лайнере Diamond Princess у кыргызстанца выявлен коронавирус

Princess Cruises сообщила, что на борту круизного лайнера Diamond Princess были обнаружены 67 новых положительных случаев COVID-19 (ранее известного как новый коронавирус).

Princess Cruises сообщила, что на борту круизного лайнера Diamond Princess были обнаружены 67 новых положительных случаев COVID-19 (ранее известного как новый коронавирус). Об этом сообщает World of Cruising magazine.

Министерство здравоохранения Японии подтвердило в субботу, 15 февраля, информацию компании, сообщив о национальности 67 человек, которые были инфицированы.

Среди зараженных 27 граждан Японии, 17 - Филиппин, 5 - Австралии, 5 - США, 3 - Канады, 3 - Китая, 2 - Германии, 1 - Гонконга, 1 - Кыргызстана, 1 - Индии и один из Тайваня.

«Princess Cruises подтверждает сообщение Министерства здравоохранения Японии о 67 новых положительных случаях COVID-19 (ранее чиновники здравоохранения называли новым коронавирусом) на борту Diamond Princess», - сказал представитель Princess Cruises.

В настоящее время судно находится на карантине в Йокогаме, Япония, и карантин должен быть снят 19 февраля.

Как сообщили «Кабару» в МИД Кыргызстана, на данный момент они ждут официальную информацию от посольства КР в Японии.

Источник: Кабар