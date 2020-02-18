В Кара-Кулже полностью сгорела школа

В Кыргызстане за минувшие сутки произошло 4 пожара, сообщает МЧС.
В Кыргызстане за минувшие сутки произошло 4 пожара, сообщает МЧС. По данным ведомства, в селе Коо-Чаты Кара-Кулжинского района полностью сгорела средняя школа им.Сагындыка. Площадь пожара составила 500 кв. метров. Причина пожара уточняется.
В Таласе на улице Ч.Айтматова сгорел магазин «Семья», площадь пожара составила 40 кв. метров.
Также в селе Ивановка Ысык-Атинского района на улице Солнечная в жилом доме произошло возгорание. В данное время сотрудники МЧС принимают меры по тушению пожара.
Источник: Кабар
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