В Кара-Кулже полностью сгорела школа

В Кыргызстане за минувшие сутки произошло 4 пожара, сообщает МЧС.

В Кыргызстане за минувшие сутки произошло 4 пожара, сообщает МЧС. По данным ведомства, в селе Коо-Чаты Кара-Кулжинского района полностью сгорела средняя школа им.Сагындыка. Площадь пожара составила 500 кв. метров. Причина пожара уточняется.

В Таласе на улице Ч.Айтматова сгорел магазин «Семья», площадь пожара составила 40 кв. метров.

Также в селе Ивановка Ысык-Атинского района на улице Солнечная в жилом доме произошло возгорание. В данное время сотрудники МЧС принимают меры по тушению пожара.

Источник: Кабар