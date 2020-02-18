На Иссык-Куле произошло землетрясение силой 4 балла

На территории Иссык-Кульской области 18 февраля в 00:01 произошло землетрясение силой в эпицентре 4 балла.
На территории Иссык-Кульской области 18 февраля в 00:01 произошло землетрясение силой в эпицентре 4 балла. По данным Института сейсмологии НАН КР, в населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила в пгт Каджи-Сай, в селах Боконбаево, Каджи-Саз, Тон-около - 4 балла, в селах Ак-Сай, Терт-Куль, Тосор, Эшперово, Тогуз-Булак, Кек-Сай, Тамга, Темир-Канат - около 3-х баллов, в селах Конур-Олен, Ден-Талаа, Кызыл-Туу, Кара-Коо, Барскоон - около 2,5 баллов.
Как сообщает МЧС, по предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!