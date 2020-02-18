На Иссык-Куле произошло землетрясение силой 4 балла

На территории Иссык-Кульской области 18 февраля в 00:01 произошло землетрясение силой в эпицентре 4 балла.

На территории Иссык-Кульской области 18 февраля в 00:01 произошло землетрясение силой в эпицентре 4 балла. По данным Института сейсмологии НАН КР, в населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила в пгт Каджи-Сай, в селах Боконбаево, Каджи-Саз, Тон-около - 4 балла, в селах Ак-Сай, Терт-Куль, Тосор, Эшперово, Тогуз-Булак, Кек-Сай, Тамга, Темир-Канат - около 3-х баллов, в селах Конур-Олен, Ден-Талаа, Кызыл-Туу, Кара-Коо, Барскоон - около 2,5 баллов.

Как сообщает МЧС, по предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано.

Источник: Кабар