ГУГССО МВД КР набирает сотрудников на вакантные должности младшего начальствующего состава

Главное управление государственной специализированной службы охраны МВД КР набирает сотрудников на вакантные должности младшего начальствующего состава.
Главное управление государственной специализированной службы охраны МВД КР набирает сотрудников на вакантные должности младшего начальствующего состава. Об этом сообщают в ведомстве.
На службу в ОВД принимаются граждане Кыргызской Республики, не имеющие гражданства другого государства, судимости за уголовные преступления независимо от того, погашена или снята судимость, не моложе 19 и не старше 30 лет. Имеющие среднее и высшее образование, отслужившие срочную военную службу, рост не ниже 170 см, предпочтение кандидатам, имеющим спортивные достижение по различным видам спорта.
Кандидатам на вакантные места необходимо прийти по адресу: Бишкек, улица Киевская, 58.
Контактные телефоны: (0312) 66-09-01, (0312) 66-08-99, (0312) 43-12-08.
Источник: elgezit.kg
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