(Видео) Спикер Джумабеков намерен участвовать в парламентских выборах вместе с партией “Кыргызстан”

Спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков намерен участвовать в парламентских выборах вместе с партией “Кыргызстан”.

Спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков намерен участвовать в парламентских выборах вместе с партией “Кыргызстан”. Об этом он заявил в интервью радио BBC.

Торага напомнил, что в 2015 году баллотировался в депутаты от партии “Кыргызстан” и является депутатом одноименной фракции. “Моей партией является партия “Кыргызстан”. Если соберемся участвовать в предстоящих выборах, то с партией “Кыргызстан”, – сказал Джумабеков.

Напомним, что партия “Кыргызстан” одной из первых заявила о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Парламентские выборы в Кыргызстане назначены на 4 октября 2020 года.

Источник: ru.reporter.kg