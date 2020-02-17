(Видео) Спикер Джумабеков намерен участвовать в парламентских выборах вместе с партией “Кыргызстан”

Спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков намерен участвовать в парламентских выборах вместе с партией “Кыргызстан”.
Спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков намерен участвовать в парламентских выборах вместе с партией “Кыргызстан”. Об этом он заявил в интервью радио BBC.
Торага напомнил, что в 2015 году баллотировался в депутаты от партии “Кыргызстан” и является депутатом одноименной фракции. “Моей партией является партия “Кыргызстан”. Если соберемся участвовать в предстоящих выборах, то с партией “Кыргызстан”, – сказал Джумабеков.
Напомним, что партия “Кыргызстан” одной из первых заявила о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша.
Парламентские выборы в Кыргызстане назначены на 4 октября 2020 года.
Источник: ru.reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!