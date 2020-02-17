По республике отмечено снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в республике на 17 февраля стабильная.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в республике на 17 февраля стабильная. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, высокая заболеваемость отмечалась на 5-й и 6-й неделях года. Начиная с 7-й недели (с 10 по 16 февраля) отмечается снижение уровня заболеваемости на 15,5 процента. По сравнению с предыдущей неделей года зарегистрировано 9 тысяч 884 случаев против 11 тысяч 704 случаев на 6-й неделе, снижение заболеваемости отмечается во всех регионах республики.

Для лабораторного подтверждения в течение 6-й недели отобраны пробы на анализы у 90 больных из дозорных организаций здравоохранения. Из них положительных на грипп выявлен 21 процент (19 случаев), в том числе грипп В подтвержден у 57 процентов больных (11 случаев) и грипп А/H3N2 — 31,5 процента (6 случаев) и грипп А/H1N1 — 31,5 процента (2 случая).

Меры профилактики

1. Необходимо правильно питаться и сохранять физическую активность.

2. Если вы (или дети) заболели, оставайтесь дома, не отправляйте детей в школы, детские сады. Имеется большой риск осложнений и распространения инфекции окружающим.

3. Чтобы не заболеть, избегайте тесных контактов с людьми с гриппоподобными симптомами (стараясь, по возможности, держаться от них на расстоянии примерно одного метра).4. Cоблюдайте «этикет кашля» — прикрывайте рот и нос носовым платком при чихании или кашле, избегайте прикосновений к своему рту, глазам и носу.

5. Регулярно и тщательно мойте руки с мылом или протирайте их спиртосодержащим средством для обработки рук (особенно, если вы прикасаетесь ко рту и носу или к потенциально зараженным поверхностям).

6. По возможности сократите время пребывания в местах скопления людей.

7. Регулярно проветривайте помещение или квартиры, открывая окна.

8. Если вы больны и находитесь дома с другими членами семьи, носите медицинскую маску, чтобы предотвратить распространение вируса, меняйте ее каждые 4 часа.

9. Больного нужно изолировать в отдельную комнату, выделить отдельную посуду, полотенце, то есть предметы личного пользования. Нужно регулярно проводить влажную уборку и проветривать комнату.

10. Необходимо обратиться к врачу (вызвать его на дом) . Только он сможет назначить правильное лечение.

11. Не занимайтесь самолечением, неправильное лечение может привести к различным осложнениям.

Источник: elgezit.kg