(Видео)  На митинге в Ат-Баши появились конники

В Ат-Башинском районе сегодня вновь проходит митинг против строительства индустриально-торгово-логистического центра.
В Ат-Башинском районе сегодня вновь проходит митинг против строительства индустриально-торгово-логистического центра.
Как сообщает корреспондент Turmush, в районном центре — селе Ат-Баши собрались сотни жителей сел региона. Они держат в руках плакаты.
Источник: elgezit.kg
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