(Видео) На митинге в Ат-Баши появились конники

В Ат-Башинском районе сегодня вновь проходит митинг против строительства индустриально-торгово-логистического центра.

В Ат-Башинском районе сегодня вновь проходит митинг против строительства индустриально-торгово-логистического центра.

Как сообщает корреспондент Turmush, в районном центре — селе Ат-Баши собрались сотни жителей сел региона. Они держат в руках плакаты.

Источник: elgezit.kg