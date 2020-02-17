Просто Чувак: «Бозо – харам, харам и еще раз харам»

Шоумен Чубак ажы превратился в Жириновского, который не дает заскучать кыргызам.

Шоумен Чубак ажы превратился в Жириновского, который не дает заскучать кыргызам. Он придумал удивительные вещи, включая извещение о разводе по СМС. Просто Чувак теперь начал приставать к национальному напитку кыргызов – бозо. Ни много, ни мало, назвал его харамом. «Нет никакого лекарственного свойства у бозо. Пьешь раз, два, когда голоден и все. Поэтому это харам», — сказал он раз, сказал два. Не успокоился. Повторяется. Но нужно ли отрицать, что молоко верблюда или осла имеет лечебные свойства, а от туберкулеза помогает собачий жир? Пророк вроде говорил, что можно пользоваться вещами, которые приносят пользу здоровью. Кроме того, называть все харамом, не разбираясь – это перегиб. Муфтий озвучил справедливые размышления по поводу праздника Нового года, но именно этот мулла землю пинал со словами: «Нельзя, такого в исламе нет». Кто он, Чубак ажы, чтобы называть харамом национальное кыргызское блюдо? Он плюет на традиции, обычаи кыргызов и хочет, чтобы мы полностью копировали арабов. Супер фанат ислама. Возможно, совет улемов даст оценку таким выходкам Просто Чувака.

Источник: газета «Кабар Инфо» №4 от 13.02.2020 / стр. 11