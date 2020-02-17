По какой причине Райкуль Жапарова объявлена в международный розыск?

11 февраля Бишкекское ГУВД проинформировало об объявлении в международный розыск Райкуль Жапаровой — старшей сестры бывшего депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова.

11 февраля Бишкекское ГУВД проинформировало об объявлении в международный розыск Райкуль Жапаровой — старшей сестры бывшего депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова. По распространенной МВД информации, Райкуль Жапарова в апреле 2007 года при пособничестве сына Курманбека Бакиева Максима отобрала «Иссык-Куль инвест банк» рейдерским путем. В августе того же года была избрана председателем совета правления банка. Об этом несколько лет повторяет бывший руководитель банка «Иссык-Куль инвест» Болот Байкожоев, старается достичь справедливости. С его слов, в 2004 году на Садыра Жапарова было возбуждено уголовное дело за приватизацию 400 тысяч долларов банка «Иссык-Куль инвест». После революции 2010 года Болот Байкожоев снова обращался в Генпрокуратуру, рассказав о рейдерском захвате банка «Иссык-Куль инвест», во главе которого стоял Максим Бакиев. По делу о рейдерском захвате было предъявлено заочное обвинение Максиму Бакиеву, его сторонникам – председателю совета директоров банка «Азия Универсал» Михаилу Наделю и финансовому консультанту Евгению Гуревичу.

Также было предъявлено обвинение сестре Садыра Жапарова Райкуль Жапаровой, бывшему председателю Национального банка Марату Алапаеву, его заместителю Кубанычбеку Боконтаеву и другим причастным к преступлению людям. Обвиненная в рейдерском захвате банка «Иссык-Куль инвест» Райкуль Жапарова перед вынесением судебного решения 2014 года выехала из страны. В октябре 2014 года Октябрьский районный суд Бишкека признал Жапарову виновной по статьям 30-183 УК КР (соучастие в преступлении, отмывание грязных денег) и лишил свободы на 7 лет. В апреле 2015 года ей предъявлено дополнительно два обвинения: по статье 221 (злоупотребление должностным положением в коммерческом предприятии), статье 166 (мошенничество) УК КР. В итоге Бишкекский городской суд конфисковал имущество Жапаровой и лишил свободы на 10 лет. Верховный суд оставил в силе прежние решения. Теперь вот так Райкуль Жапарову объявляют в международный розыск.

Источник: газета «De факто» №2 от 14.02.2020/стр.11