(Видео) Более тысячи человек вышли на митинг в Нарынской области 

Жители Ат-Башинского района вновь выступают против строительства логистического центра
Жители Ат-Башинского района вновь выступают против строительства логистического центра
В Ат-Башинском районе Нарынской области около двух тысяч человек вышли на митинг против строительства логистического центра. Видео с места событий в социальной сети Facebook опубликовал гражданский активист Аманбол Бабакулов.
Некоторые мужчины приехали на лошадях. Митингующие вышли с плакатами «Мы против логистического центра».
Отметим, 6 февраля текущего года жители Ат-Башинского района уже выходили на аналогичную акцию протеста. Тогда количество собравшихся составило около 150 человек.
На митинге милиция обеспечивает общественный порядок.
Источник: VESTI.KG
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