(Видео) Более тысячи человек вышли на митинг в Нарынской области

Жители Ат-Башинского района вновь выступают против строительства логистического центра

Жители Ат-Башинского района вновь выступают против строительства логистического центра

В Ат-Башинском районе Нарынской области около двух тысяч человек вышли на митинг против строительства логистического центра. Видео с места событий в социальной сети Facebook опубликовал гражданский активист Аманбол Бабакулов.

Некоторые мужчины приехали на лошадях. Митингующие вышли с плакатами «Мы против логистического центра».

Отметим, 6 февраля текущего года жители Ат-Башинского района уже выходили на аналогичную акцию протеста. Тогда количество собравшихся составило около 150 человек.

На митинге милиция обеспечивает общественный порядок.

Источник: VESTI.KG