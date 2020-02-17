Уроки истории. Как история влияет на политиков и политику

Доктор исторических наук, профессор Зайнидин Курманов — специально для Elgezit.kg.

На этой неделе информационно-аналитический портал Elgezit.kg планирует провести круглый стол на тему «Мировая история и кыргызские политики. Невыученные уроки» с участием известных отечественных ученых, экспертов и политиков.

Тема действительно очень интересная — как влияет история на политиков при формировании политики? Учитывают ли они опыт своей или мировой истории, как они определяют свой выбор, что хотят сделать и так далее. Для затравки скажу, что, мне как ведущему рубрики «Уроки истории», предстоит сделать основной доклад. В мировой политике роль исторического опыта, известных исторических персонажей очень велика и значима для судеб страны и даже мира, если речь идет о лидерах великих держав.

Например, на Наполеона, его карьерный рост, его политику огромное влияние оказало увлечение античной историей и демократией, гением Александра Македонского и Гая Юлия Цезаря. Его знаменитый Гражданский кодекс, принятый в 1804 году и до сих пор определяющий правила, по которым организована современная жизнь, основан на Римском праве. В революционной Франции была введена верховная должность первого консула, которую занял Наполеон тоже под влиянием опыта римского государственного устройства, где республикой одновременно управляли два консула, избранных Сенатом. И Франция осталась республикой, а Наполеон стал «императором французской нации» — по знакомой римской истории, которая была «империей, облаченной в республиканские одежды». Это было повторением не только римской истории, но и идеологии античной философии и ее высшего достижения — демократии.

Наполеон был необычным тираном и диктатором, чем Гитлер или Сталин. Он верил в права человека, конституцию, частную собственность. Поэтому не превратил Францию в «полицейское государство». Он остановил «гильотину» (массовые казни) и провел реформы, которые превратили Францию в современное процветающее государство. Дух и плоть этих реформ тоже уходили корнями в истории античной Греции и Рима. Особенно встревожило увлечение античной историей и личностью Гая Юлия Цезаря Великобританию, которая стало ожидать, что Наполеон после прихода к власти, как и его кумир Цезарь, попытается покорить Британию. И Наполеон серьезно начал готовиться к походу на Англию, проведя анализ неудач Цезаря. «У Цезаря было всего 2 легиона, а надо было 4. У него не было кавалерии, и он недостаточно подготовил материальную базу наступления», — говорил Наполеон. Он подготовил 350-тысячную армию, флот, чтобы захватить Великобританию. Да и реформу армии он тоже провел с учетом античного опыта и знаний. Ввел всеобщую воинскую повинность, создал военные корпуса, каждый полк получил своего Орла, утрата которого была высшим позором. Это был принципиально новый подход к военному делу, в отличие от старой Европы, когда в войсках сражались главным образом аристократы — рыцари.





Сильное влияние на Сталина имела личность московского царя Ивана IV Мучителя (Грозного). Он был раньше известен как Мучитель, но голоса невинно убиенных со временем утихли и остались только его великие дела. И его стали называть почетным на Востоке прозвищем «Грозный». Для Сталина же он стал трижды учителем, что он с лихвой доказал на деле. Хотя на словах его учителями были Маркс и Ленин.

Кумиром Гитлера, поздно вступившего в политику, был Свен Гедин — географ и заговорщик, картограф и писатель, военный журналист, художник и дипломат, этнограф и общественный деятель. К его мнению прислушивались в Зимнем дворце и Имперской канцелярии, при дворе императоров Японии и Австро-Венгрии. Он сочетал репутацию авантюриста и крупного ученого, будучи закоренелым холостяком, слыл то отчаянным ловеласом, то гомосексуалистом. Его профессиональный успех сочетался с глубокой личной драмой, последствия которой он ощущал до самой смерти.

Национальным героем в Узбекистане в период независимости был провозглашен великий и грозный Тамерлан, современным олицетворением которого и выступал президент Каримов. А в соседнем Казахстане стал чрезвычайно популярен образ великого Чингисхана — мудрого, строгого и справедливого.

А президент Акаев хотел быть похожим на Манаса Великодушного.

Поэтому общественности следовало бы лучше знать об исторических предпочтениях кыргызских политиков, что они читают, какие персоны являются для них авторитетами, чтобы не получилось нового провала, как это произошло с предыдущими президентами. Таким образом, обществу можно будет не гадать на «кофейных гущах», а реально предвидеть, каким правителем он обещает быть, что от него ждать, куда поведет нас и какие цели будет ставить перед нашей страной в будущем.

Наши три президента успешно провалили свои исторические миссии остаться навечно уважаемыми и любимыми народом. И не только потому, что плохо знали историю. Причина, конечно, глубже. Она в нас самих, в том, как мы безответственно относимся к нашему прошлому, настоящему и будущему.

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