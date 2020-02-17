ГУВД Оша завело уголовное дело по факту подкупа голосов избирателей

Прокуратура вынесла предупреждение главе отдела паспортизации и регистрации населения Оша в связи с массовой пропиской граждан перед выборами
Прокуратура вынесла предупреждение главе отдела паспортизации и регистрации населения Оша в связи с массовой пропиской граждан перед выборами. Генпрокуратура по публикациям о массовой регистрации граждан на постоянное место жительства в Оше в преддверии выборов депутатов горкенешей заявила следующее:
«В последнее время информационными ресурсами страны неоднократно публиковались сведения о массовой регистрации граждан на постоянное
место жительства в городе Ош в преддверии выборов депутатов городского кенеша.
Так, 7 февраля 2020 года в некоторых информационных агентствах опубликована информация о принуждении студентов со стороны преподавателей, деканов факультетов высших учебных заведений города Ош предоставить паспорта для дальнейшей их регистрации на соответствующей территории.
При этом, в обмен на это студентам была обещана помощь в их успеваемости по учебе, а также другие материальные вознаграждения.
Данный факт 8 февраля 2020 года Городским управлением внутренних дел города Ош зарегистрирован в ЕРПП по ст.39-192 (подкуп голосов избирателей) УК КР и начато досудебное производство.
Кроме этого, по итогам изучения публикаций информационных агентств о массовой регистрации граждан в Оше в преддверии выборов, 12 февраля 2020 года прокуратурой города Ош был предупреждён руководитель отдела паспортизации и регистрации населения города Ош Н.К. о недопустимости нарушений законодательства.
Одновременно отмечаем, что органы прокуратуры продолжают проводить мониторинг по соблюдению законности в период подготовки предстоящих
выборов депутатов местных кенешей», – заявила Генпрокуратура.
Источник: VESTI.KG
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