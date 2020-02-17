Пока рано сдавать Бульдозера на металлолом

Один молодец написал: «Пора сдавать Бульдозера на металлолом».

Один молодец написал: «Пора сдавать Бульдозера на металлолом». Нет, рано, как оказалось! Бульдозер активно работает. Хотелось бы сказать, что Азике написал трехтомник под названием «Я – кыргыз». Защитил докторскую. В Аксы Азике знают под прозвищем Труженик. Неспроста аксыйцы дали такую кличку. Аке пока что в рассвете сил. Поэтому пока рано сдавать Бульдозера на металлолом! – пишет Нургазы Мусаев.

Источник: газета «Кабар Инфо» №4 от 13.02.2020 / стр. 4