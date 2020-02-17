Спецназ «Альфа» ГКНБ занял 41 место из 46 в учениях в Дубае

При содействии Генерального консульства Кыргызстана в Дубае 9 февраля команда спецподразделения “Альфа” ГКНБ приняла участие в международных тактических учениях состязательного характера SWAT challenge – 2020.

При содействии Генерального консульства Кыргызстана в Дубае 9 февраля команда спецподразделения “Альфа” ГКНБ приняла участие в международных тактических учениях состязательного характера SWAT challenge – 2020. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Учения проводятся в Дубае под патронажем заместителя председателя Совета министров, министра внутренних дел ОАЭ шейха Сейфа бин Заеда Аль Нахайяна.

На мероприятии команды демонстрировали уровень боевой и тактической подготовки, а также проходили испытания на полосе препятствий. Дополнительно среди участников из разных стран устанавливались деловые контакты и велся обмен опытом. Кроме того, организаторы мероприятия проводили выставку, где демонстрировались новые виды вооружения, техники, экипировки и спецсредств.

В этом году Кыргызстан впервые принимает участие в международных соревнованиях в ОАЭ в рамках тесного сотрудничества с полицией эмирата Дубай.

В итоге, по данным спецназа полиции Дубая, спецподразделение «Альфа» ГКНБ заняло 41 место из 46.

Источник: ru.reporter.kg