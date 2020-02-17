Какая польза от посла, если не говорит о проблеме народа?

В великом повествовании есть выражение «какая польза от героев, если не говорят свое слово народу».
В великом повествовании есть выражение «какая польза от героев, если не говорят свое слово народу». Так и здесь, не надейся на тех, кто не говорит пару слов о выполняемой работе, сделанных шагах. Мы не возлагаем надежд! На одного человека. В последнее время на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном постреливают, пограничная проблема разрослась, приводит весь наш народ в смятение. В то же время посол Кыргызстана в Таджикистане Жаныш Рустенбеков не в состоянии сказать мнение о границе, как же так, прячет голову в песок? Когда из эшелона власти будут выметены «страусы» наподобие Рустенбекова? Или в их интересах простой народ должен оставаться погруженным в печаль?
Источник: газета «De факто» №2 от 14.02.2020/стр.3
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