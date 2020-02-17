(Видео) В Бишкеке автомобиль вылетел с нового моста и приземлился на крышу 

В Бишкеке автомобиль вылетел с нового моста возле ТЭЦ и приземлился на крышу, сообщили агентству в пресс-службе ГУОБДД.
В Бишкеке автомобиль вылетел с нового моста возле ТЭЦ и приземлился на крышу, сообщили агентству в пресс-службе ГУОБДД. По ее данным, ЧП произошло 17 февраля примерно в 8:49.
Автомобиль «Тойота Ипсум» под управлением водительницы С. кызы Э. вылетел с моста и приземлился на крышу на железнодорожные пути.
В результате женщина была госпитализирована в 4 горбольницу.
Автомашина поставлена на штрафстоянку. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП. Назначены соответствующие экспертизы.
Источник: Кабар
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