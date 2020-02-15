Вице-премьер Омурбекова поручила Минздраву делать упор на профилактику заболеваний



Вице-премьер-министр Кыргызстана Алтынай Омурбекова приняла участие в заседании коллегии Министерства здравоохранения КР по подведению итогов деятельности за 2019 год и задачах на 2020 год, сообщает пресс-служба правительства.



Вице-премьер-министр Кыргызстана Алтынай Омурбекова приняла участие в заседании коллегии Министерства здравоохранения КР по подведению итогов деятельности за 2019 год и задачах на 2020 год, сообщает пресс-служба правительства.

В работе заседания в онлайн-режиме приняли участие руководители областных организаций здравоохранения.

Заместитель министра здравоохранения М.Каратаев проинформировал участников заседания коллегии об исполнении программ в сфере здравоохранения, проведенным мероприятиям по улучшению инфраструктуры и оснащению организаций здравоохранений необходимым оборудованием.

На заседании было отмечено, что в 2019 году зарегистрировано увеличение показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических болезней и смертности в результате травм, полученных в дорожно-транспортных происшествиях.

Алтынай Омурбекова в ходе своего выступления отметила, что в 2019 году в системе здравоохранения произошли определенные системные изменения по улучшению качества и доступности услуг.

Она напомнила, что Правительством в 2019 году был принят ряд важных решений, среди которых утвержден порядок предоставления бесплатных услуг гемодиализа, увеличение Турцией квоты от 100 до 150 пациентов на бесплатное лечение кыргызстанцев, выделены средства на приобретение химиопрепаратов для онкологических пациентов, для Национального центра онкологии приобретается современное высокотехнологичное оборудование, в текущем году ожидается поставка 2-х линейных ускорителей, утверждены правила регулирования цен на лекарства, разрешен ввоз препаратов для лечения редких видов заболеваний без регистрации и ряд других важных для населения решений.

«Важную роль играют профилактические мероприятия, развитие системы эффективной первичной медико-санитарной помощи. Однако на сегодняшний день нет комплексного плана работы и механизма финансирования данного направления. На профилактику болезней тратится намного меньше средств, чем на стационарное лечение. Поэтому система общественного здравоохранения нуждается в модернизации. Кроме того, в оптимизации и аппробации нуждаются новые методы управления и способы финансирования организаций здравоохранения третичного уровня. Внедрение новых элементов финансовой автономии позволит повысить заработную плату медработникам, улучшить материально-техническую базу и увеличить доступность населения к высокотехнологичным услугам», – сказала вице-премьер-министр.

Алтынай Омурбекова подчеркнула, что без изменения механизма финансирования действующей системы здравоохранения, на конкретные результаты рассчитывать не стоит. Она добавила, что сейчас в системе здравоохранения финансовых средств достаточно, но они используются нерационально, нет эффективного менеджмента.

Говоря об экспорте медицинского образования, вице-премьер-министр обратила внимание присутствующих на отсутствие должного контроля и бесконтрольную выдачу лицензий новым медицинским вузам, что негативно сказывается на имидже страны. По ее словам, лицензии учебным заведениям, широко практикующим привлечение студентов из Индии, Пакистана, Бангладеша и других стран, нужно предоставлять только при наличии собственной клинической базы, современного оснащения учебных помещений и профессионального профессорско-преподавательского состава.

Вице-премьер-министр, указав на важность внедрения электронного здравоохранения, поручила завершить работу в этом направлении согласно утвержденным срокам.

«Граждане в любое время, в любом месте в рамках интегрированной электронной системы должны получать качественные медицинские услуги. Услуги и условия их получения должны быть качественными, понятными и доступными. Кроме того, из-за отсутствия четкого разграничения между платным и бесплатными услугами уровень неформальных платежей со стороны населения остается высоким», – сказала вице-премьер-министр.

Алтынай Омурбекова напомнила, что с октября 2018 года в республике начато внедрение стимулирующих выплат врачам по результатам оценки работы на основе индикаторов.

«Данная методика применяется с целью повышения эффективности работы семейных врачей и повышения их статуса, а также получения надбавки к зарплате независимо от стажа, выслуги лет, категории, то есть определять фактически выполненной работой. Это должно быть основным фактором повышения зарплаты медработников, однако для этого нужны активные меры со стороны медицинских работников», - сказала вице-премьер-министр.

Источник: Кабар