Жээнбеков направил обращение ко Дню вывода советских войск из Афганистана

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 февраля, направил обращение по случаю Дня вывода советских войск из Афганистана.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 февраля, направил обращение по случаю Дня вывода советских войск из Афганистана.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, в обращении главы государства говорится:

«Уважаемые воины-афганцы!

Сегодня исполняется 31 год, как солдаты и офицеры Советской армии покинули территорию Афганистана и вернулись домой. В боевых действиях в Афганистане приняли участие более семи тысяч воинов-кыргызстанцев, из которых 233 погибли и 1500 получили ранения.

Наши военнослужащие в тяжелых условиях честно выполняли свой долг.

Продемонстрировали высочайший профессионализм, мужество и силу духа.

Сегодня, уважаемые ветераны войны в Афганистане, принимают активное участие в жизни нашей страны. Вы сохранили традиции боевого братства.

Сегодня вы, как часть авангарда сил безопасности, преодолевая жизненные трудности, с честью выполняете возложенные задачи.

Ваша патриотическая позиция и плодотворная деятельность необходима стране.

Уверен, что вы продолжите активно участвовать в военно-патриотическом воспитании молодежи, пропаганде славных воинских традиций и укреплении безопасности нашей республики.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов».

Источник: Кабар