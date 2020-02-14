Кабыл мырза, примите и дайте ответы на вопросы?

В прошлом номере нашей газеты вышла коротенькая статья о председателе Налоговой службы Кабыле Абдалиеве.

В прошлом номере нашей газеты вышла коротенькая статья о председателе Налоговой службы Кабыле Абдалиеве. В той статье мы писали, что депутат Жогорку Кенеша Айбек Алтынбеков на собрании комитета задал вопрос К.Абдалиеву, обращаясь по поводу ухода с должности хорошо работающих сотрудников. Тогда мы задали вопрос в смысле: «Кабыл мырза заменой кадров пополняет свой карман?». После выхода в свет статьи занимающиеся в Налоговой службе сферой информации направили нам письмо в порядке ответа. Набросились с угрозой, говоря «если не сможете внести уточнения, мы подадим в суд»… Еще раз повторим, мы задали вопрос через газету. Если Кабыл Абдалиев ответит, мы готовы дать его ответ. У нас много вопросов к Кабылу Кушбаковичу – руководителю, распоряжающемуся целиком всей сферой, являющейся главной артерией бюджета страны. Пусть даст ответы и на те вопросы. Наверное, потом на этом основании нам подобает дать уточнения… Как вы думаете, Кабыл мырза?!

Источник: газета «De факто» №2 от 14.02.2020/стр.