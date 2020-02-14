(Видео) «Ты мужик? Выйди на улицу». Бишкекских активистов во время выступления в Оше попросили покинуть город

Улан Усойун намерен написать заявление в милицию

Улан Усойун намерен написать заявление в милицию

Накануне жители Оша попросили покинуть город гражданских активистов из Бишкека, приехавших в южную столицу для проведения мероприятия на тему «#валитьнельзяостаться». Об этом Vesti.kg сообщил один из выступающих Улан Усойун.

- Мы делились мыслями о том, каким видим Кыргызстан через 10 лет, - сказал он. - Говорили о том, почему молодые люди покидают нашу страну, и что мы можем сделать для процветания государства.

По словам активиста, в один момент молодые люди спортивного телосложения вошли в зал и попросили выступающих выйти на улицу.

- Они говорили нам: «Ты мужик? Выйди на улицу», - продолжил Усойун. - Момент, где они выгоняли нас, не удалось зафиксировать на камеру. Потом ночью они по неизвестным причинам сторожили нас у отеля. Я сегодня напишу заявление в милицию по данному факту.

Кроме того, Ширин Айтматова разместила на своей странице в социальной сети Twitter комментарий одной пользовательницы, утверждавшей, что организаторы гей-парада и феминистки едут в Ош. Девушка обратилась к джигитам из Оша с просьбой «хорошенько проводить их».

Источник: vesti.kg