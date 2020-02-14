Минздрав КР не может повлиять на стоимость медицинских масок в аптеках

Бишкекчане продолжают жаловаться на фармкомпании, которые используют ситуацию с коронавирусом в своих корыстных интересах

Бишкекчане продолжают жаловаться на фармкомпании, которые используют ситуацию с коронавирусом в своих корыстных интересах

В связи со вспышкой смертельного коронавируса в Китае бишкекские фармкомпании повысили цены на медицинские маски. Об этом ранее сообщали как чиновники, так и горожане.

Сегодня в социальной сети Facebook появилась очередная жалоба на аптеку, которая продает маски по 15 сомов.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

«Ажиотаж вокруг мед.масок никак не утихнет!!! Сегодня заглянула в аптеку в с. Кок Жар, и, что я услышала!??? Маска чёрного цвета 15 сом!!! Других цветов нет. Аптекарша объяснила, что в ходу именно чёрного цвета, а на цену не смотрят, типа, здоровье дороже. Ага, мы бережем здоровье Космоса, которому, видать, ситуация с китайским вирусом, бродящим по Земле, ой как на руку. Космос в космосе, и ручки потирает. А ведь выходило что то типа какого указания о недопущении повышения цен на маски!!! Или его это не касается? Блин, лети в космос, и не возвращайся, если на здоровье нации рубишь бабло. Требую, чтобы проверили аптеку в с. Кок Жар», - написала пользователь Aygul Ayguleva в фэйсбук-группе «Черный список».

Vesti.kg обратились за комментарием к заместителю директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники МЗ КР Руслану Акматову, который пояснил, что Министерство здравоохранения не может влиять на цены аптечной продукции.

- На сегодняшний день к нам поступает много звонков от граждан с жалобами по поводу цен на маски, - отметил он. - Мы провели встречу с поставщиками и фирмами, попросили не повышать стоимость продукта. Также мы проводим мониторинг по всем аптечным учреждениям, но прямого рычага давления у нас нет. Мы неоднократно обращались в антимонопольный орган, чтобы подействовать на данную ситуацию.

По словам Руслана Орозбаевича, граждане сообщают о том, что в аптеках медицинские маски сегодня продают по 10 сомов.

- В принципе, это оптимальная цена, так как на рынке их осталось мало, - добавил он. - Сейчас маски не завозятся в связи с введенным запретом.

В заключение он добавил, что Минздрав ранее рекомендовал фармкомпаниями продавать одному человеку не более 10 масок.

Источник: VESTI.KG