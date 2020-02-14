Эксперты назвали опасными почти все мобильные приложения

Почти все мобильные приложения оказывается опасны для пользователей интернета.

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Positive Technologies, злоумышленники стараются найти уязвимость и в дальнейшем атаковать посетителей существующего ресурса.

В 2019 году 16 процентов мобильных программ содержали разнообразные лазейки для полноценного контроля над операционной системой. В 8 процентах случаев отмечается проведение атаки на внутреннюю сеть гаджета. Во многих ситуациях отмечается повышенный риск уязвимости, поэтому использование мобильных программ становится крайне нежелательным.





Эксперты отмечают, что по сравнению с 2018 годом доля мобильных программ с уязвимостями уменьшилась на 17 процентов. Несмотря на это, ситуацию еще рано называть удовлетворительной.

Злоумышленники стараются перенаправлять пользователей приложений на подконтрольный ресурс, похищать учетные данные, заражать гаджеты вредоносными программами. Ранее сообщалось о достижении числа пользователей WhatsApp в два миллиарда.

Источник: elgezit.kg