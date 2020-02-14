Кто будет контролировать поведение судей? Есть ли закон, регулирующий их выходки?

— Есть такая судья Свердловского районного суда, которую зовут Тургунбекова Гаухар Рафиковна. Ищешь в Гугле – не найдешь какую-либо информацию о ней.
Говорят, эта судья в ходе судебного процесса надавила на преступника, укравшего телефон за 4 тысячи сомов, высмеяла его со словами: «Нужно было обвинить тебя в краже Айфона 6». Соответствующую видеозапись отправили мне. А смогла ли эта судья высмеять таким образом тех, кто ворует миллионы?! Огорчает то, что после этого судебного заседания подсудимый вскрыл себе вены, к счастью его спасли… Совет судей, комитет Жогорку Кенеша, председатель Верховного суда… Как вы на это отреагируете? – пишет Тынчтыкбек Алтымышбаев.
Источник: газета «Кабар Инфо» №4 от 13.02.2020 / стр. 10
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