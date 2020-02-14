Бакыт Абдиев в положении «чык эшикке — выйди за дверь!»

Президент Сооронбай Жээнбеков сказал, что не удовлетворен выполняемыми работами главы Государственного агентства по строительству Бакыта Абдиева.

Заявив, что за 4 года в стране низко упал процент строительных работ, сказал об уходе в отставку Абдиева. Подобное недовольное мнение говорилось и раньше, Абдиеву выносили выговор, теперь неизвестно, как сложится его судьба. Мало того, что снимут с должности, как бы не возбудили уголовное дело и не арестовали.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №4 от 14.02.2020/стр.4