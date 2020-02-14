Подножка, которую ставят Мелису Мырзакматову

Вновь отложено судебное заседание по делу Мелиса Мырзакматова.
10 февраля Верховный суд должен был продолжить судебный процесс по делу экс-мэра Мелиса Мырзакматова, внести ясность. К сожалению, этого не произошло по вине нанятых Мелисом адвокатов. Они не изобрели велосипед, просто отсутствовали на заседании. И все. На этот раз судебный процесс отложили вовсе до 25 марта.
Сообщается, что адвокат Джакупбекова и Адигинеев приболели и отправили письмо, попросив отложить процесс. Удивительно. Время сейчас на вес золота, а адвокаты ведут себя таким образом… Возникают подозрения. Наверное, кому-то не нужен этот судебный процесс. К тому же некогда осудивший Мелиса Мырзакматова судья сегодня уже работает в Верховном суде, как раз за упомянутую «заслугу».
Источник: газета «Кабар Инфо» №4 от 13.02.2020 / стр. 2
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